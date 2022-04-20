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Предложение россиянам от Зеленского: обмен российских военнопленных на безопасный проход из Мариуполя

Общие новости
(1 голосов)

Для гражданского населения и военных ВСУ

Предложение россиянам от Зеленского: обмен российских военнопленных на безопасный проход из Мариуполя

ОП

UA-Футбол
Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский предложил россии сделку – российские военнопленные в обмен на безопасный проход из Мариуполя для гражданского населения и военных ВСУ.

Также глава государства отметил, что на заводе "Азовсталь" в Мариуполе укрываются около тысячи мирных жителей.

Ранее один из российских депутатов предлагал Зеленскому обменять себя на защитников Мариуполя.

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В статье: война с Россией
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Источник:
УНІАН

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