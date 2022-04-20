Предложение россиянам от Зеленского: обмен российских военнопленных на безопасный проход из Мариуполя
Для гражданского населения и военных ВСУ
ОП
Президент Украины Владимир Зеленский предложил россии сделку – российские военнопленные в обмен на безопасный проход из Мариуполя для гражданского населения и военных ВСУ.
Также глава государства отметил, что на заводе "Азовсталь" в Мариуполе укрываются около тысячи мирных жителей.
Ранее один из российских депутатов предлагал Зеленскому обменять себя на защитников Мариуполя.
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Источник:УНІАН
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