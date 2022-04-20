Зеленский продолжает призывать ЕС к введению нефтяного эмбарго против России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ждет введения от западных стран нефтяного эмбарго в отношении россии и уверен в действенности таких санкций.

Как сообщает "Е вропейская правда ", об этом Зеленский сказал журналистам в Киеве после встречи с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.

"Мы призываем ЕС к полному энергетическому эмбарго на нефть и газ. Нефть точно должна войти в шестой санкционный пакет, без этого он не будет мощным, а будет пустым", - заявил президент.

"Мне кажется, что страны ЕС готовы ввести эмбарго", - заявил он, добавив в качестве примера успешное введение запрета на экспорт российского угля.

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"Нам удалось ввести угольное эмбарго, но по настоянию Германии его отложили на четыре месяца. И я думаю, что под давлением всех других государств ЕС эмбарго будет введено", - отметил Зеленский.