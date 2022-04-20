Зеленский продолжает призывать ЕС к введению нефтяного эмбарго против России
Президент надеется, что данное эмбарго будет введено уже в ближайшем санкционном пакете
Getty Images/Global Images Ukraine
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ждет введения от западных стран нефтяного эмбарго в отношении россии и уверен в действенности таких санкций.
Как сообщает "Е
"Мы призываем ЕС к полному энергетическому эмбарго на нефть и газ. Нефть точно должна войти в шестой санкционный пакет, без этого он не будет мощным, а будет пустым", - заявил президент.
"Мне кажется, что страны ЕС готовы ввести эмбарго", - заявил он, добавив в качестве примера успешное введение запрета на экспорт российского угля.
"Нам удалось ввести угольное эмбарго, но по настоянию Германии его отложили на четыре месяца. И я думаю, что под давлением всех других государств ЕС эмбарго будет введено", - отметил Зеленский.
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