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Более 43% граждан Молдовы считают Запад, НАТО и Киев виновниками войны в Украине

Общие новости
(1 голосов)

Последствия русской пропаганды

Более 43% граждан Молдовы считают Запад, НАТО и Киев виновниками войны в Украине

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Социологическое исследование группы IMAS было направлено на определение мнения населения Молдовы по поводу виновников войны в Украине. Результаты оказались очень интересными.

По мнению 43,6% молдован, виновниками начала войны россии против Украины являются президент Украины Владимир Зеленский, НАТО и Запад.

Почти столько же (41,6%) считает, что в этой ситуации виновата российская федерация или ее президент владимир путин.

А еще 7,5% говорят, что виновны в решении войны все вышеперечисленные.

В то же время, 52% респондентов считают, что в Украине идет война, а еще 33% - "спецоперация", как ее называют россияне.

Добавим, что в Молдове очень сильное российское влияние, на телевидении доступны российские телеканалы с пропагандой.

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В статье: война с Россией
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Источник:
IMAS

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Комментарии (1)
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KDK2020 (Киев)
20.04.2022 в 20:07
тепер ясно, чого це така убога країна...
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