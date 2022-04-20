Более 43% граждан Молдовы считают Запад, НАТО и Киев виновниками войны в Украине

Социологическое исследование группы IMAS было направлено на определение мнения населения Молдовы по поводу виновников войны в Украине. Результаты оказались очень интересными.

По мнению 43,6% молдован, виновниками начала войны россии против Украины являются президент Украины Владимир Зеленский, НАТО и Запад.

Почти столько же (41,6%) считает, что в этой ситуации виновата российская федерация или ее президент владимир путин.

А еще 7,5% говорят, что виновны в решении войны все вышеперечисленные.

В то же время, 52% респондентов считают, что в Украине идет война, а еще 33% - "спецоперация", как ее называют россияне.

Добавим, что в Молдове очень сильное российское влияние, на телевидении доступны российские телеканалы с пропагандой.