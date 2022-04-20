Более 43% граждан Молдовы считают Запад, НАТО и Киев виновниками войны в Украине
Последствия русской пропаганды
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Социологическое исследование группы IMAS было направлено на определение мнения населения Молдовы по поводу виновников войны в Украине. Результаты оказались очень интересными.
По мнению 43,6% молдован, виновниками начала войны россии против Украины являются президент Украины Владимир Зеленский, НАТО и Запад.
Почти столько же (41,6%) считает, что в этой ситуации виновата российская федерация или ее президент владимир путин.
А еще 7,5% говорят, что виновны в решении войны все вышеперечисленные.
В то же время, 52% респондентов считают, что в Украине идет война, а еще 33% - "спецоперация", как ее называют россияне.
Добавим, что в Молдове очень сильное российское влияние, на телевидении доступны российские телеканалы с пропагандой.
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