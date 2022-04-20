Американская компания-разработчик бесплатно передаст Украине 100 разведывательных БПЛА

Глава американской AeroVironment Вахид Наваби, сообщил, что его компания бесплатно передаст Украине 100 беспилотников "Quantix Recon".

При этом, 100 БПЛА "Quantix Recon" будут предоставлены независимо от других систем компании, поставляемых Украине правительством США. Подаренные нашему государству дроны будут отправлены в течение текущей недели, а за ними последуют и другие поставки.

По словам Наваби, добытая Quantix Recon информация позволит планировать и подтверждать миссии так, чтобы не подвергать украинских военных опасности. "Для AeroVironment – большая честь поддерживать народ Украины", – сказал Наваби.

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