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Американская компания-разработчик бесплатно передаст Украине 100 разведывательных БПЛА

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Они будут поставлены независимо от других систем компании, поставляемых Украине правительством США

Американская компания-разработчик бесплатно передаст Украине 100 разведывательных БПЛА

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Глава американской AeroVironment Вахид Наваби, сообщил, что его компания бесплатно передаст Украине 100 беспилотников "Quantix Recon".

При этом, 100 БПЛА "Quantix Recon" будут предоставлены независимо от других систем компании, поставляемых Украине правительством США. Подаренные нашему государству дроны будут отправлены в течение текущей недели, а за ними последуют и другие поставки.

По словам Наваби, добытая Quantix Recon информация позволит планировать и подтверждать миссии так, чтобы не подвергать украинских военных опасности. "Для AeroVironment – большая честь поддерживать народ Украины", – сказал Наваби.

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Отметим, что Quantix Recon – легкий, легко развертываемый, полностью автоматизированный дрон-разведчик, который предоставляет оперативную информацию с использованием изображений рельефа, растительности и инфраструктуры высокого разрешения с географической привязкой.

Он сочетает в себе преимущества вертикального взлета и посадки с дальностью полета, скоростью и эффективностью БПЛА с неподвижным крылом. Может обследовать до 1,6 кв. км или 20 км в линию за 45-минутный полет с одной батареей.

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В статье: война с Россией
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Источник:
AeroVironment

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