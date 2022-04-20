Зеленский - о переговорах с Россией: Мы обязательно покажем, как мы бьем по воротам, когда нам действительно дадут мяч

Президент Владимир Зеленский заявил, что он еще не получал проекта документа по миру, который ранее якобы передавала Украине Россия.

Напомним, что ранее пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков в интервью местным СМИ сообщил: "Украинской стороне в рамках переговорного процесса передан проект документа с четкими формулировками. Мяч на стороне Киева, Москва ждет реакции".

Тем не менее, Зеленский ответил журналистам в Киеве об этой инициативе буквально следующее: