Зеленский - о переговорах с Россией: Мы обязательно покажем, как мы бьем по воротам, когда нам действительно дадут мяч

Президент Владимир Зеленский заявил, что он еще не получал проекта документа по миру, который ранее якобы передавала Украине Россия.
Напомним, что ранее пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков в интервью местным СМИ сообщил: "Украинской стороне в рамках переговорного процесса передан проект документа с четкими формулировками. Мяч на стороне Киева, Москва ждет реакции".
Тем не менее, Зеленский ответил журналистам в Киеве об этой инициативе буквально следующее:
"По заявлению Пескова - ничего об этом не слышал и точно ничего не видел. Уверен, что нам ничего не передали.
Мяч на нашей стороне? Я раньше неплохо играл в футбол, в мирное время. Там какие правила – нужно чтобы было две команды и был мяч. А тут такое впечатление, что он (Песков), сам с собой играет. Но на такие серьезные вещи с ними точно не играют. Мы обязательно покажем, как мы бьем по воротам, когда нам действительно дадут мяч", - сказал Зеленский.