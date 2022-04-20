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Зеленский - о переговорах с Россией: Мы обязательно покажем, как мы бьем по воротам, когда нам действительно дадут мяч

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Никаких документов, якобы отправленных россией, Зеленский не получал

Зеленский - о переговорах с Россией: Мы обязательно покажем, как мы бьем по воротам, когда нам действительно дадут мяч

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Президент Владимир Зеленский заявил, что он еще не получал проекта документа по миру, который ранее якобы передавала Украине Россия.

Напомним, что ранее пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков в интервью местным СМИ сообщил: "Украинской стороне в рамках переговорного процесса передан проект документа с четкими формулировками. Мяч на стороне Киева, Москва ждет реакции".

Тем не менее, Зеленский ответил журналистам в Киеве об этой инициативе буквально следующее:

"По заявлению Пескова - ничего об этом не слышал и точно ничего не видел. Уверен, что нам ничего не передали.

Мяч на нашей стороне? Я раньше неплохо играл в футбол, в мирное время. Там какие правила – нужно чтобы было две команды и был мяч. А тут такое впечатление, что он (Песков), сам с собой играет. Но на такие серьезные вещи с ними точно не играют. Мы обязательно покажем, как мы бьем по воротам, когда нам действительно дадут мяч", - сказал Зеленский.

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В статье: война с Россией Владимир Зеленский
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