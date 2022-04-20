Из Беларуси выведено 85% техники россиян. Эта техника переброшена на Донбасс

Мониторинговая группа Беларуси делится разведданными: 85 процентов техники россиян выведено с территории страны. Также известно, что на белорусских аэродромах почти не осталось самолетов и вертолетов ВС россии.

В последние дни в Осиповичах, Колодищах, Хойниках, Речице, Калинковичах, Козенках (Мозыре) наблюдаются только единичные грузовые машины. Однако продолжается погрузка сломанной техники на платформы на железнодорожном вокзале в Йельске. В то же время, на аэродромах практически нет авиации россии, но могли остаться одиночные штурмовики, бомбардировщики и беспилотники, поэтому о полном выводе войск пока рано заявлять.

россия вынуждена была перебросить практически всю военную технику из Беларуси в Донбасс, поскольку именно там для любого продвижения армии россии понадобится вся оставшаяся сила.