Гуманитарный коридор из Мариуполя не сработал так, как планировалось, - Ирина Верещук

Вице-премьер-министр Украины, Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук рассказала о работе гуманитарного коридора из Мариуполя, который планировалось организовать сегодня, 20-го апреля. По словам чиновницы, коридор сработал не так, как планировалось.

"Из-за отсутствия контроля над собственными военными на местах оккупанты не смогли обеспечить должное прекращение огня.

Также из-за свойственной неорганизованности и разгильдяйства оккупанты не смогли обеспечить своевременный подвоз людей к точке, где ждали десятки наших автобусов и скорых.

Завтра с утра мы возобновим наши усилия на Мариупольском направлении.

Обращаюсь к нашим людям в Мариуполе: мы будем бороться за каждого из вас!", - написала Ирина Верещук.