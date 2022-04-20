Зеленский: Я не знаю, когда мы можем разблокировать Мариуполь. Для деблокады есть два пути
Поставки тяжелой техники или дипломатический путь
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на данный момент деблокада Мариуполя невозможно из-за отсутствия тяжелого вооружения.
Об этом он заявил на пресс-конференции с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Слова Зеленского передает Цензор.НЕТ.
"Я не знаю, когда мы можем разблокировать Мариуполь. Говорю вам совершенно открыто, что да, все ребята в Мариуполе хотят нашей победы, хотят разблокировки. Никто не собирается сдаваться врагу. Это их внутреннее чувство. Для того, чтобы разблокировать Мариуполь, скажем так, есть два пути.
Первый. Серьезная помощь тяжелым оружием, на которую мы рассчитываем и они рассчитывают. Совместными действиями можно разблокировать Мариуполь. Пока у нас этой техники недостаточно.
Второй путь – дипломатический. Пока на это не согласна РФ. С какими бы публичными сигналами они ни выходили и говорили: "Мы готовы, мы открыты, мы готовы к обмену". Они не знают, во что они играют, или, наоборот, они продолжают играть", - сказал Зеленский.
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