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Анналена Бербок: Германия до конца текущего года откажется от российской нефти

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А потом будет отказ от газа

Анналена Бербок: Германия до конца текущего года откажется от российской нефти

Moritz Kegler (​ddp, dpa)

UA-Футбол
Новина українською

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила о том, что Германия откажется от российской нефти до конца текущего года. Далее, по словам чиновницы, в рамках дорожной карты Евросоюза последует отказ от российского газа.

Отказ состоится в два этапа. К лету планируется сократить импорт нефти из россии вдвое, а к концу года – до нуля. Следующим шагом будет отказ от российского газа.

Бербок подчеркнула, что Германия придерживается общей европейской карты:

"Германия тоже полностью отказывается от импорта российских энергоресурсов", - отметила чиновница.

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В статье: война с Россией
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