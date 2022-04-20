Анналена Бербок: Германия до конца текущего года откажется от российской нефти

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила о том, что Германия откажется от российской нефти до конца текущего года. Далее, по словам чиновницы, в рамках дорожной карты Евросоюза последует отказ от российского газа.

Отказ состоится в два этапа. К лету планируется сократить импорт нефти из россии вдвое, а к концу года – до нуля. Следующим шагом будет отказ от российского газа.

Бербок подчеркнула, что Германия придерживается общей европейской карты: