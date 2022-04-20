Анналена Бербок: Германия до конца текущего года откажется от российской нефти
А потом будет отказ от газа
Moritz Kegler (ddp, dpa)
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила о том, что Германия откажется от российской нефти до конца текущего года. Далее, по словам чиновницы, в рамках дорожной карты Евросоюза последует отказ от российского газа.
Отказ состоится в два этапа. К лету планируется сократить импорт нефти из россии вдвое, а к концу года – до нуля. Следующим шагом будет отказ от российского газа.
Бербок подчеркнула, что Германия придерживается общей европейской карты:
"Германия тоже полностью отказывается от импорта российских энергоресурсов", - отметила чиновница.
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Источник:За матеріалами МЕТА
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