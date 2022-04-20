CNN: Пентагон не видит подготовки рф к применению ядерного оружия
Однако вариант использования россией своего ядерного потенциала сохраняется
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Министерство обороны США постоянно следят за российским военным ядерным арсеналом.
Как сообщает авторитетное издание CNN со ссылкой на источники в Пентагоне, на данный момент США не видят признаков того, что Россия предпринимает шаги для подготовки ядерного оружия к использованию во время войны.
Тем не менее, вариант использования россией ядерного потенциала хоть небольшой, но сохраняется. В частности, один из источников издания оценивает шансы применения ядерного оружия около 1%.
Напомним, что на днях россия в очередной раз упомянула о своем ядерном оружии и провела
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