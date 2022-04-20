Замкомандир полка Азов заявил, что Подоляк и Арахамия готовы провести встречу с российскими переговорщиками в Мариуполе

Заместитель командира полка "Азов" Святослав "Калина" Паламарь записал очередное видеообращение. В нем говорится о тяжелой ситуации в Мариуполе и отсутствии возможности для гражданского населения эвакуироваться.

Как отметил Святослав Паламарь, гражданские, которые скрываются от обстрелов в подвалах "Азовстали", не могут выйти, потому что обстрелы и попытки штурма не прекращаются. Они не верят словам оккупантов о безопасном коридоре для граждан.

Калина сообщил о том, что состоялся разговор с украинскими чиновниками, в частности, Михаилом Подоляком и Давидом Арахамией. Они заверили, что готовы встретиться в Мариуполе со своими коллегами по переговорной группе Мединским и Слуцким и проговорить условия эвакуации оставшегося в городе военного гарнизона. Паламарь добавил, что находящиеся на "Азовстале" военные готовы выйти с территории завода с оружием под гарантии третьей стороны. Обязательное условие – забрать тела погибших, чтобы похоронить их на подконтрольной Украине территории.

Защитники Мариуполя не соглашаются на ультиматум россии "сдать оружие и сдаться в плен".