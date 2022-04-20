Секретарь СНБО Украины считает, что большое наступление россии на Донбассе еще не началось

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов сообщил, что россияне на днях начали бои вдоль всей восточной линии фронта, но это еще не большое наступление на Донбассе, а только испытание на прочность ВСУ.

"Вчера утром начались бои по всей линии фронта, который есть на территории Донецкой, Луганской и Харьковской областей. Но это была их попытка (испытать – ред.) на прочность наши Вооруженные силы. Попытка была неудачной. На сегодняшний день они будут продолжать эти попытки. Когда начнется так называемое большое наступление – это вопрос времени", - сказал Данилов.

Он также отметил, что битва за Донбасс может оказаться не последним конфликтом в этой войне. Секретарь СНБО подчеркнул, что впереди может быть много разных вещей. Это не, как ранее говорили, последний и решающий бой. Это один из боев, который есть на территории нашей страны, начиная с 2014-го года.