Секретарь СНБО Украины считает, что большое наступление россии на Донбассе еще не началось
Впереди еще может быть много опасности
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Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов сообщил, что россияне на днях начали бои вдоль всей восточной линии фронта, но это еще не большое наступление на Донбассе, а только испытание на прочность ВСУ.
"Вчера утром начались бои по всей линии фронта, который есть на территории Донецкой, Луганской и Харьковской областей. Но это была их попытка (испытать – ред.) на прочность наши Вооруженные силы. Попытка была неудачной. На сегодняшний день они будут продолжать эти попытки. Когда начнется так называемое большое наступление – это вопрос времени", - сказал Данилов.
Он также отметил, что битва за Донбасс может оказаться не последним конфликтом в этой войне. Секретарь СНБО подчеркнул, что впереди может быть много разных вещей. Это не, как ранее говорили, последний и решающий бой. Это один из боев, который есть на территории нашей страны, начиная с 2014-го года.
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