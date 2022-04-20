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Секретарь СНБО Украины считает, что большое наступление россии на Донбассе еще не началось

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Впереди еще может быть много опасности

Секретарь СНБО Украины считает, что большое наступление россии на Донбассе еще не началось

Фото: Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов сообщил, что россияне на днях начали бои вдоль всей восточной линии фронта, но это еще не большое наступление на Донбассе, а только испытание на прочность ВСУ.

"Вчера утром начались бои по всей линии фронта, который есть на территории Донецкой, Луганской и Харьковской областей. Но это была их попытка (испытать – ред.) на прочность наши Вооруженные силы. Попытка была неудачной. На сегодняшний день они будут продолжать эти попытки. Когда начнется так называемое большое наступление – это вопрос времени", - сказал Данилов.

Он также отметил, что битва за Донбасс может оказаться не последним конфликтом в этой войне. Секретарь СНБО подчеркнул, что впереди может быть много разных вещей. Это не, как ранее говорили, последний и решающий бой. Это один из боев, который есть на территории нашей страны, начиная с 2014-го года.

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В статье: война с Россией
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Источник:
УНИАН

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