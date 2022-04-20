Зеленский заявил, что ЕС поможет Украине расследовать военные преступления россии
Виновные будут наказаны
Фото: Офіс президента України
Сегодня, 20-го апреля, состоялась встреча Президента Украины Владимира Зеленского с главой Евросоюза Шарлем Мишелем в Киеве. На встрече обсуждалась, в частности, тема расследования военных преступлений россии в Украине.
"Мы договорились, что Украина и ЕС будут тесно сотрудничать для расследования этих преступлений, военных преступлений, преступлений против человечности", - сказал Зеленский.
Добавим, что ранее на этой же встрече Зеленский призвал ЕС ввести нефтяное эмбарго против россии.
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Источник:ОФіс президента
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