Зеленский заявил, что ЕС поможет Украине расследовать военные преступления россии

Сегодня, 20-го апреля, состоялась встреча Президента Украины Владимира Зеленского с главой Евросоюза Шарлем Мишелем в Киеве. На встрече обсуждалась, в частности, тема расследования военных преступлений россии в Украине.

"Мы договорились, что Украина и ЕС будут тесно сотрудничать для расследования этих преступлений, военных преступлений, преступлений против человечности", - сказал Зеленский.

Добавим, что ранее на этой же встрече Зеленский призвал ЕС ввести нефтяное эмбарго против россии.