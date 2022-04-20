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В Николаеве снова раздаются взрывы

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Город-герой снова под обстрелом

В Николаеве снова раздаются взрывы

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Мэр Николаева Александр Сенкевич в своем телеграмм-канале сообщил о том, что в городе снова слышны взрывы.

"Друзья, снова слышим взрывы в Николаеве. Оставайтесь в укрытиях или хотя бы соблюдайте правила двух стен. Держитесь подальше от окон!", - написал Сенкевич.

Ранее 18-го апреля вечером городской голова Николаева сообщил, что в городе прогремело несколько взрывов.

Впоследствии стало известно, что обстрелами Николаева в ночь на 19-е апреля повреждено электропроводку и ранены два человека.

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В статье: война с Россией
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