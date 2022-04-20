В Николаеве снова раздаются взрывы
Город-герой снова под обстрелом
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Мэр Николаева Александр Сенкевич в своем телеграмм-канале сообщил о том, что в городе снова слышны взрывы.
"Друзья, снова слышим взрывы в Николаеве. Оставайтесь в укрытиях или хотя бы соблюдайте правила двух стен. Держитесь подальше от окон!", - написал Сенкевич.
Ранее 18-го апреля вечером городской голова Николаева сообщил, что в городе прогремело несколько взрывов.
Впоследствии стало известно, что обстрелами Николаева в ночь на 19-е апреля повреждено электропроводку и ранены два человека.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Олександр Сєнкевич
Популярное сейчас
- Путин и еще трое - Bloomberg назвал имена россиян, которые принимали решение о вторжении в Украину
- В Херсоне расстреляли известного пророссийского блогера
- Еще 13 танков и 24 ББМ. Генштаб обновил данные по потерям врага
- В украинских банках нашли 200 миллиардов гривен, принадлежащих российским и белорусским компаниям
- Ирина и Николай Морозюки стали родителями во второй раз. ФОТО
- Скажи-ка, дядя, вед не даром, Москва, спаленная пожаром, Нептуну отдана. Коля Серга опубликовал стих
Новости по теме
- 00:34 Украинские СМИ: Администрация Байдена на этой неделе объявит еще один пакет военной помощи Украине
- 00:17 Украинские Группировка россиян, проскочившая Кременную и заявившая о ее взятии, уничтожена, - Арестович
- 23:38 Украинские Зеленский: Если бы Украина получила доступ ко всему оружию, в котором нуждаемся, мы бы уже завершили войну
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...