Зеленский: россия должна быть признана государством – спонсором терроризма

Президент Украины Владимир Зеленский подвел итоги очередного дня полномасштабной войны с россией. День был насыщен на дипломатическом фронте: состоялась встреча с Шарлем Мишелем.

"Состоялась встреча с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем. Обсудили оборонную, финансовую и санкционную помощь Украине. А также евроинтеграцию, движение и подготовку к восстановлению Украины после войны. Шарль Мишель вместе со своей командой посетил Бородянку в Киевской области. Договорились сделать вместе все, чтобы привлечь к ответственности каждого российского военного и командира, виновных в военных преступлениях", - сказал Зеленский.

Украина потребовала от ЕС новых санкций для агрессора. И эти новые санкции уже находятся в разработке:

"В Евросоюзе идет подготовка шестого санкционного пакета. Работаем над тем, чтобы сделать его по-настоящему болезненным для российского государства в целом", - заявил Зеленский.

Важно называть вещи своими именами. Война – это война, а россия – это террорист.

"россия должна быть признана государством – спонсором терроризма, а российские Вооруженные Силы должны быть определены террористической организацией", – сказал президент Украины.

Также Зеленский сказал о том, что освобождены уже 934 населенных пункта, а полиция возобновила работу в 435-ти. Органы местного самоуправления и их исполнительные органы заработали в 431 общине. Работа гуманитарных штабов начата в 361 населенном пункте.

Смотрите полное видеообращение Президента Украины.