ОТГ "Восток" за сутки уничтожила пять вражеских БМП и еще некоторую технику россиян
Наши защитники постоянно при делах
В течение суток, 20-го апреля, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские фашистские продолжали совершать ракетные и авиационные удары, обстрелы из тяжелой артиллерии. В ходе боев украинские защитники уничтожили:
- личного состава – 36;
- БМП – 5;
- БТР – 4;
- АТ – 1;
- ЗРК – 1;
- минометный расчет – 1.
Добавим, что ранее секретарь СНБО Украины заявил, что большое наступление россии на Донбассе, по его мнению, еще не началось.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Фейсбук
Популярное сейчас
- Потап, Каменских, Лобода и другие. Ряду украинских звезд запретили въезд на россию
- Патрик с концами уехал на родину, Днепр-1 отпустил восьмерых. Кто покинул УПЛ и Первую Лигу из-за нападения России
- Обіцянки-цяцянки. Украина не получала новые самолеты от партнеров
- В украинских банках нашли 200 миллиардов гривен, принадлежащих российским и белорусским компаниям
- Ирина и Николай Морозюки стали родителями во второй раз. ФОТО
- Отсутствие позиции - тоже активная позиция. Коля Серга обратился к Регине и другим блогерам рф
Новости по теме
- 00:34 Украинские СМИ: Администрация Байдена на этой неделе объявит еще один пакет военной помощи Украине
- 00:17 Украинские Группировка россиян, проскочившая Кременную и заявившая о ее взятии, уничтожена, - Арестович
- 23:50 Украинские Пентагон заявил, что Украина получила запчасти для военных самолетов. Также идет речь об истребителе
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...