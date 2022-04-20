ОТГ "Восток" за сутки уничтожила пять вражеских БМП и еще некоторую технику россиян

В течение суток, 20-го апреля, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские фашистские продолжали совершать ракетные и авиационные удары, обстрелы из тяжелой артиллерии. В ходе боев украинские защитники уничтожили:

личного состава – 36;

БМП – 5;

БТР – 4;

АТ – 1;

ЗРК – 1;

минометный расчет – 1.

Добавим, что ранее секретарь СНБО Украины заявил, что большое наступление россии на Донбассе, по его мнению, еще не началось.