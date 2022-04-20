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ОТГ "Восток" за сутки уничтожила пять вражеских БМП и еще некоторую технику россиян

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Наши защитники постоянно при делах

ОТГ "Восток" за сутки уничтожила пять вражеских БМП и еще некоторую технику россиян

UA-Футбол
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В течение суток, 20-го апреля, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские фашистские продолжали совершать ракетные и авиационные удары, обстрелы из тяжелой артиллерии. В ходе боев украинские защитники уничтожили:

  • личного состава – 36;
  • БМП – 5;
  • БТР – 4;
  • АТ – 1;
  • ЗРК – 1;
  • минометный расчет – 1.

Добавим, что ранее секретарь СНБО Украины заявил, что большое наступление россии на Донбассе, по его мнению, еще не началось.

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В статье: война с Россией
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