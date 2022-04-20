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США объявили о новом пакете санкций против россии

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Также на очереди шестой пакет от ЕС

США объявили о новом пакете санкций против россии

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Сегодня, 20-го апреля, США объявили о новом пакете санкций против россии.

Как говорится в заявлении министерства финансов США, под санкции попали российский коммерческий банк "Транскапиталбанк" и глобальная сеть из более сорока физических и юридических лиц во главе с подсанкционным российским олигархом Константином Малофеевым, включая организации, основная миссия которых заключается в уклонении от западных санкций.

Все организации, принадлежащие Малофееву на 50 или более процентов, подпадают под санкции, включая "Царьград Медиа".

Санкции коснутся компаний, работающих в российской индустрии добычи виртуальной валюты, которая, как сообщается, третья по величине в мире. В частности, под санкции попадет один из крупнейших операторов дата-центров для майнинга криптовалют BitRiver и 10 его российских "дочек".

Также известно, что санкции, связанные с визовыми ограничениями, коснутся 635-ти граждан россии, которые причастны к подавлению инакомыслия в этой стране.

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В статье: война с Россией
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