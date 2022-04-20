За последнюю неделю россия перебросила в Украину 17 батальонных групп, - Пентагон

Высокопоставленный чиновник оборонного ведомства США в среду, 20-го апреля, рассказал о том, что россия в течение последней недели перекинула в Украину 17 батальонно-тактических групп. Три из них были направлены на Донбасс.

В целом, как сообщает CNN, по оценкам США, на территории Украины сейчас находятся 82 российских БТГ.

"Важно помнить, что некоторые из этих батальонно-тактических групп не являются пехотинцами… Они функционально устроены. Да, некоторые БТГ пехотные, но некоторые – артиллерийские, бронетанковые или механизированные… Не знаю, какая здесь "смесь", - цитирует источник чиновника Пентагона.

Добавим, что ранее россия заявила, что направила Украине проект мирного договора. Президент Украины Владимир Зеленский не подтвердил эту информацию.