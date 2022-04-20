За последнюю неделю россия перебросила в Украину 17 батальонных групп, - Пентагон
ВСУ готовы
Getty Images
Высокопоставленный чиновник оборонного ведомства США в среду, 20-го апреля, рассказал о том, что россия в течение последней недели перекинула в Украину 17 батальонно-тактических групп. Три из них были направлены на Донбасс.
В целом, как сообщает CNN, по оценкам США, на территории Украины сейчас находятся 82 российских БТГ.
"Важно помнить, что некоторые из этих батальонно-тактических групп не являются пехотинцами… Они функционально устроены. Да, некоторые БТГ пехотные, но некоторые – артиллерийские, бронетанковые или механизированные… Не знаю, какая здесь "смесь", - цитирует источник чиновника Пентагона.
Добавим, что ранее россия заявила, что направила Украине проект мирного договора. Президент Украины Владимир Зеленский не подтвердил эту информацию.
Популярное сейчас
- Путин и еще трое - Bloomberg назвал имена россиян, которые принимали решение о вторжении в Украину
- Директор УПЛ рассказал, что будет с чемпионатом, в случае невозможности доигровки
- Москва начала чистку руководителей "ЛНР" и планирует провести мобилизацию на Херсонщине и Запорожье
- В украинских банках нашли 200 миллиардов гривен, принадлежащих российским и белорусским компаниям
- Ирина и Николай Морозюки стали родителями во второй раз. ФОТО
- Скажи-ка, дядя, вед не даром, Москва, спаленная пожаром, Нептуну отдана. Коля Серга опубликовал стих
Новости по теме
- 00:34 Украинские СМИ: Администрация Байдена на этой неделе объявит еще один пакет военной помощи Украине
- 00:17 Украинские Группировка россиян, проскочившая Кременную и заявившая о ее взятии, уничтожена, - Арестович
- 23:50 Украинские Пентагон заявил, что Украина получила запчасти для военных самолетов. Также идет речь об истребителе