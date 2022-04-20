  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. За последнюю неделю россия перебросила в Украину 17 батальонных групп, - Пентагон
В тренде

За последнюю неделю россия перебросила в Украину 17 батальонных групп, - Пентагон

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

ВСУ готовы

За последнюю неделю россия перебросила в Украину 17 батальонных групп, - Пентагон

Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

Высокопоставленный чиновник оборонного ведомства США в среду, 20-го апреля, рассказал о том, что россия в течение последней недели перекинула в Украину 17 батальонно-тактических групп. Три из них были направлены на Донбасс.

В целом, как сообщает CNN, по оценкам США, на территории Украины сейчас находятся 82 российских БТГ.

"Важно помнить, что некоторые из этих батальонно-тактических групп не являются пехотинцами… Они функционально устроены. Да, некоторые БТГ пехотные, но некоторые – артиллерийские, бронетанковые или механизированные… Не знаю, какая здесь "смесь", - цитирует источник чиновника Пентагона.

Добавим, что ранее россия заявила, что направила Украине проект мирного договора. Президент Украины Владимир Зеленский не подтвердил эту информацию.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
CNN

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...