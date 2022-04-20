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Арахамия: Готовы выехать на переговоры в Мариуполь в любой момент

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Но нужно подтверждение от россиян

Арахамия: Готовы выехать на переговоры в Мариуполь в любой момент

Фото - Михаил Подоляк

UA-Футбол
Новина українською

Глава переговорной группы Украины Давид Арахамия подтвердил информацию о том, что состоялся разговор с полком "Азов" и звучало предложение о проведении специального раунда переговоров с россиянами в Мариуполе.

Напомним, что ранее об этом говорил заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламарь, а впоследствии Михаил Подоляк подтвердил информацию.

"Мы с Михаилом Подоляком готовы прибыть в Мариуполь для проведения переговоров с российской стороной по эвакуации нашего военного гарнизона и мирных жителей.

Представители нашей делегации поддерживают постоянную связь с украинскими силами в Мариуполе.

Сегодня в разговоре с защитниками города было озвучено предложение провести прямо на месте переговорный раунд по эвакуации нашего военного гарнизона. Со своей стороны мы готовы выехать на такие переговоры в любой момент, как только получим подтверждение российской стороны", - написал Арахамия.

Добавим, что ранее Зеленский сказал, что есть два варианта деблокады Мариуполя.

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В статье: война с Россией
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Источник:
Давид Арахамія

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