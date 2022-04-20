Арахамия: Готовы выехать на переговоры в Мариуполь в любой момент

Глава переговорной группы Украины Давид Арахамия подтвердил информацию о том, что состоялся разговор с полком "Азов" и звучало предложение о проведении специального раунда переговоров с россиянами в Мариуполе.

Напомним, что ранее об этом говорил заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламарь, а впоследствии Михаил Подоляк подтвердил информацию.

"Мы с Михаилом Подоляком готовы прибыть в Мариуполь для проведения переговоров с российской стороной по эвакуации нашего военного гарнизона и мирных жителей. Представители нашей делегации поддерживают постоянную связь с украинскими силами в Мариуполе. Сегодня в разговоре с защитниками города было озвучено предложение провести прямо на месте переговорный раунд по эвакуации нашего военного гарнизона. Со своей стороны мы готовы выехать на такие переговоры в любой момент, как только получим подтверждение российской стороны", - написал Арахамия.

Добавим, что ранее Зеленский сказал, что есть два варианта деблокады Мариуполя.