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Операция объединенных сил отразила за сутки девять атак россиян. Уничтожено ЗРК и другую технику врага

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Минус артиллерийская система у врага – это тоже существенно

Операция объединенных сил отразила за сутки девять атак россиян. Уничтожено ЗРК и другую технику врага

фото - фейсбук

UA-Футбол
Новина українською

В течение текущих суток военнослужащие группировки Объединенных сил на Донецком и Луганском направлениях успешно отбили девять атак врага.

Украинскими защитниками уничтожено:

  • один зенитный ракетный комплекс;
  • один танк;
  • одну артиллерийскую систему;
  • 10 единиц бронированной техники;
  • 2 единицы специальной инженерной техники;
  • 2 единицы автомобильной техники;
  • вражеский склад с боеприпасами.

Также подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили одну крылатую ракету и 3 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".

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В статье: война с Россией
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