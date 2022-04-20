Операция объединенных сил отразила за сутки девять атак россиян. Уничтожено ЗРК и другую технику врага
Минус артиллерийская система у врага – это тоже существенно
фото - фейсбук
В течение текущих суток военнослужащие группировки Объединенных сил на Донецком и Луганском направлениях успешно отбили девять атак врага.
Украинскими защитниками уничтожено:
- один зенитный ракетный комплекс;
- один танк;
- одну артиллерийскую систему;
- 10 единиц бронированной техники;
- 2 единицы специальной инженерной техники;
- 2 единицы автомобильной техники;
- вражеский склад с боеприпасами.
Также подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили одну крылатую ракету и 3 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".
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Источник:Фейсбук
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