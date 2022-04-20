  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. МВД Сербии заявило, что Украина вместе с ЕС и Швейцарией ведет против их страны гибридную войну
В тренде

МВД Сербии заявило, что Украина вместе с ЕС и Швейцарией ведет против их страны гибридную войну

Общие новости
(1 голосов)

Приспешники путина в Европе

МВД Сербии заявило, что Украина вместе с ЕС и Швейцарией ведет против их страны гибридную войну

фото з відкритих джерел

UA-Футбол
Новина українською

Министр внутренних дел Сербии Александар Вулин в программе Happy TV, когда его попросили прокомментировать угрозы безопасности и давление на Сербию из-за сообщений о бомбах, якобы заложенных в самолеты и, в последние дни, в торговые центры, заявил, что против их страны ведется гибридная война. И участниками этой войны против Сербии вроде как являются Украина, Швейцария и страны ЕС.

"Против Сербии ведется гибридная война, она ведется потому, что Сербия имеет независимую политику, а мы не вводили санкции, и не будем вводить санкции против российской федерации. Вот так нас наказывают. У нас есть информация о том, кто стоит за этими атаками", - заявил Вулин.

"Последняя атака была с сервера в Швейцарии… Мы знаем, кто стоит за этими нападениями", - заявил глава МВД. По его словам, это несколько стран ЕС, а также Украина и Швейцария.

Глава МВД сообщил, что Сербия обратилась "в эти страны" и "в международное сообщество", чтобы они помогли и рассказали о "исходящем из их территории".

Также, по словам Вулина, против Сербии враги развязали и экономическую войну.

Напомним, что Сербия не поддерживает санкции против россии, не осуждает ее вторжение в Украину и помогает россиянам, в частности, избегать воздушной блокады.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...