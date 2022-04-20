МВД Сербии заявило, что Украина вместе с ЕС и Швейцарией ведет против их страны гибридную войну
Приспешники путина в Европе
фото з відкритих джерел
Министр внутренних дел Сербии Александар Вулин в программе Happy TV, когда его попросили прокомментировать угрозы безопасности и давление на Сербию из-за сообщений о бомбах, якобы заложенных в самолеты и, в последние дни, в торговые центры, заявил, что против их страны ведется гибридная война. И участниками этой войны против Сербии вроде как являются Украина, Швейцария и страны ЕС.
"Против Сербии ведется гибридная война, она ведется потому, что Сербия имеет независимую политику, а мы не вводили санкции, и не будем вводить санкции против российской федерации. Вот так нас наказывают. У нас есть информация о том, кто стоит за этими атаками", - заявил Вулин.
"Последняя атака была с сервера в Швейцарии… Мы знаем, кто стоит за этими нападениями", - заявил глава МВД. По его словам, это несколько стран ЕС, а также Украина и Швейцария.
Глава МВД сообщил, что Сербия обратилась "в эти страны" и "в международное сообщество", чтобы они помогли и рассказали о "исходящем из их территории".
Также, по словам Вулина, против Сербии враги развязали и экономическую войну.
Напомним, что Сербия не поддерживает санкции против россии, не осуждает ее вторжение в Украину и помогает россиянам, в частности, избегать воздушной блокады.
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