Украинская разведка: россиянам приказано убивать пленных в Попасной

Главное управление разведки МО Украины получило аудиоперехват разговора оккупантов, в котором идет речь о приказе убить всех военнопленных ВСУ в районе Попасной (Луганская обл.).

Это откровенное военное преступление, нарушение международного законодательства и еще один яркий пример, что армия россии – это убийцы, насильники и мародеры и никак не военные.

Ведомство еще раз предупреждает, что военные преступления не имеют срока давности и гарантирует, что все военные преступники будут справедливо наказаны.