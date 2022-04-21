Украинская разведка: россиянам приказано убивать пленных в Попасной
Еще одно военное преступление
ГУР
Главное управление разведки МО Украины получило аудиоперехват разговора оккупантов, в котором идет речь о приказе убить всех военнопленных ВСУ в районе Попасной (Луганская обл.).
Это откровенное военное преступление, нарушение международного законодательства и еще один яркий пример, что армия россии – это убийцы, насильники и мародеры и никак не военные.
Ведомство еще раз предупреждает, что военные преступления не имеют срока давности и гарантирует, что все военные преступники будут справедливо наказаны.
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