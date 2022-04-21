Байден об украинцах: Они более жесткие и более гордые, чем я думал

Президент США Джо Байден в среду, 20 апреля, созвал американских военачальников на ежегодное совещание в Белом доме. Как отмечает Голос Америки, совещание «приобрело особое значение, поскольку война в Украине перешла в новую фазу, угрожая дополнительными рисками, а Вашингтон планирует увеличить объем военной помощи Киеву».

Открывая встречу, Байден высоко оценил стойкость украинских военных и сказал, что единство НАТО «шокировало» президента россии владимира путина.

«Они (украинцы – прим.) более жесткие и более гордые, чем я думал. Я поражен тем, что они делают с вашей помощью, - сказал Байден, обращаясь к военачальникам. - Я не думаю, что путин рассчитывал на то, что он будет способствовать нашему единству».

Ожидается, что в ближайшие дни Соединенные Штаты объявят о еще одном пакете военной помощи Украине стоимостью 800 миллионов долларов, о котором впервые стало известно на прошлой неделе.

Ранее в среду США объявили о новом пакете санкций против россии.