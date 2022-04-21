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Данилов – об ударе по Крымскому мосту: Обязательно сделаем, как только будет возможность

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Данилов – об ударе по Крымскому мосту: Обязательно сделаем, как только будет возможность

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

ВСУ обязательно ударят по Крымскому мосту, который россия использует для подвоза подкрепления своей армии – "как только будет возможность". Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире радио НВ.

– А рубануть по Крымскому мосту мы можем, как вы считаете? Потому что они перебрасывают помощь по этому пути…

– Смотрите, если бы у нас была возможность это сделать, то мы бы это уже сделали. Если будет возможность это сделать, то мы это обязательно сделаем.

Крымский мост проходит через Керченский пролив и соединяет россию с захваченным полуостровом. По нему Кремль перебрасывает свои вооруженные подразделения и технику на территорию полуострова, а затем на юг Украины.

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В статье: война с Россией Алексей Данилов
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Источник:
Радіо НВ

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