Данилов – об ударе по Крымскому мосту: Обязательно сделаем, как только будет возможность
Ждем
Getty Images / Global Images Ukraine
ВСУ обязательно ударят по Крымскому мосту, который россия использует для подвоза подкрепления своей армии – "как только будет возможность". Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире радио НВ.
– А рубануть по Крымскому мосту мы можем, как вы считаете? Потому что они перебрасывают помощь по этому пути…
– Смотрите, если бы у нас была возможность это сделать, то мы бы это уже сделали. Если будет возможность это сделать, то мы это обязательно сделаем.
Крымский мост проходит через Керченский пролив и соединяет россию с захваченным полуостровом. По нему Кремль перебрасывает свои вооруженные подразделения и технику на территорию полуострова, а затем на юг Украины.
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