Еще 45 танков и ББМ. Генштаб ВСУ опубликовал новые данные о потерях россиян

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины опубликовал информацию о всеобщих боевых потерях россиян с момента полномасштабного вторжения 24 февраля по 21 апреля.

Количество ликвидированного личного состава армии России в настоящее время составляет около 21000 человек, за минувшие сутки было убито около 100 солдат.

Потери россиян в технике: