Еще 45 танков и ББМ. Генштаб ВСУ опубликовал новые данные о потерях россиян
Сотня россиян едет домой
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины опубликовал информацию о всеобщих боевых потерях россиян с момента полномасштабного вторжения 24 февраля по 21 апреля.
Количество ликвидированного личного состава армии России в настоящее время составляет около 21000 человек, за минувшие сутки было убито около 100 солдат.
Потери россиян в технике:
- танков ‒ 829 ед (+14 в сутки)
- боевых бронированных машин ‒ 2118 ед (+31),
- артиллерийских систем – 393 ед (+2),
- РСЗО - 136 ед,
- средства ПВО - 67 ед,
- самолетов – 172 ед (+1),
- вертолетов – 151 ед (+1),
- автомобильной техники - 1508 ед (+4),
- корабли /катера - 8 ед,
- цистерн с ГСМ – 76,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 166 (+1),
- специальная техника – 27,
- пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.
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