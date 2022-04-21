  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Еще 45 танков и ББМ. Генштаб ВСУ опубликовал новые данные о потерях россиян
В тренде

Еще 45 танков и ББМ. Генштаб ВСУ опубликовал новые данные о потерях россиян

Общие новости
(1 голосов)

Сотня россиян едет домой

Еще 45 танков и ББМ. Генштаб ВСУ опубликовал новые данные о потерях россиян

Новина українською

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины опубликовал информацию о всеобщих боевых потерях россиян с момента полномасштабного вторжения 24 февраля по 21 апреля.

Количество ликвидированного личного состава армии России в настоящее время составляет около 21000 человек, за минувшие сутки было убито около 100 солдат.

Потери россиян в технике:

  • танков ‒ 829 ед (+14 в сутки)
  • боевых бронированных машин ‒ 2118 ед (+31),
  • артиллерийских систем – 393 ед (+2),
  • РСЗО - 136 ед,
  • средства ПВО - 67 ед,
  • самолетов – 172 ед (+1),
  • вертолетов – 151 ед (+1),
  • автомобильной техники - 1508 ед (+4),
  • корабли /катера - 8 ед,
  • цистерн с ГСМ – 76,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 166 (+1),
  • специальная техника – 27,
  • пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...