"Ситуация безопасности сложная". Ирина Верещук – о ситуации с гуманитарными коридорами на 21 апреля

По вчерашнему гуманитарному коридору из Мариуполя удалось уехать четырем эвакуационным автобусам. Они заночевали в Бердянске и сейчас направляются на Васильевку, в скором времени они ожидаются в Запорожье, как сообщила вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

Сегодня, 21 апреля, продолжается эвакуация женщин, детей и пожилых людей. Посадка в автобусы на бульваре Шевченко на кольце возле торгового центра Порт-Сити в 14:00. Ситуация безопасности сложная. Возможны изменения. Просьба следить за официальными сообщениями.

Также сегодня будет предпринята попытка пробить гуманитарный коридор Херсонской области. Речь идет о трех населенных пунктах: пгт. Высокополье, село Нововознесенское и село Миролюбовка. Точки сбора:

▪ пгт. Высокополье – ул. Освободителей, 112 (возле поселкового совета);

▪ с. Нововознесенское – ул. Школьная, 28Б (возле поселкового совета);

▪ с. Миролюбовка – ул. Шевченко, 82 (возле школы).