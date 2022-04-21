"Ситуация безопасности сложная". Ирина Верещук – о ситуации с гуманитарными коридорами на 21 апреля
Важная информация
Getty Images / Global Images Ukraine
По вчерашнему гуманитарному коридору из Мариуполя удалось уехать четырем эвакуационным автобусам. Они заночевали в Бердянске и сейчас направляются на Васильевку, в скором времени они ожидаются в Запорожье, как сообщила вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.
Сегодня, 21 апреля, продолжается эвакуация женщин, детей и пожилых людей. Посадка в автобусы на бульваре Шевченко на кольце возле торгового центра Порт-Сити в 14:00. Ситуация безопасности сложная. Возможны изменения. Просьба следить за официальными сообщениями.
Также сегодня будет предпринята попытка пробить гуманитарный коридор Херсонской области. Речь идет о трех населенных пунктах: пгт. Высокополье, село Нововознесенское и село Миролюбовка. Точки сбора:
▪ пгт. Высокополье – ул. Освободителей, 112 (возле поселкового совета);
▪ с. Нововознесенское – ул. Школьная, 28Б (возле поселкового совета);
▪ с. Миролюбовка – ул. Шевченко, 82 (возле школы).
Популярное сейчас
- Генштаб зафиксировал рост числа раненых россиян в Балаклее
- Примера. Осасуна - Реал 1:3. Плохой день для Бензема, но хороший для Мадрида
- МВД Сербии заявило, что Украина вместе с ЕС и Швейцарией ведет против их страны гибридную войну
- Ракицкий в сборной? Цыганков уйдет из Динамо? Суркисы – беглецы
- Кондитер - в мирной жизни, наводчица - во время войны. Удивительная история украинской красотки
- Ирина и Николай Морозюки стали родителями во второй раз. ФОТО