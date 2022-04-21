Украина усилила Воздушные силы на 20 самолетов после передачи запчастей от союзников - СМИ
Это существенная помощь
Передача Украине запчастей для военных самолетов позволила Украине увеличить свои военно-воздушные силы на 20 самолетов. Об этом сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника США в сфере обороны.
Он не стал уточнять, какая страна предоставила запчасти для самолетов, но добавил – США и другие страны работали "для того, чтобы передать им (Украине) запчасти, необходимые для того, чтобы поднять их самолеты в воздух".
Поток запчастей позволил Украине расширить свой парк оперативных военных самолетов. "Сейчас у них больше самолетов, чем три недели назад", - добавляет чиновник.
Напомним, с момента вторжения Украина призывала западные страны помочь самолетами. Сначала сообщалось, что это могут сделать страны Восточной Европы, однако в итоге поставки сорвались.
Ранее о передаче деталей для самолетов сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
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