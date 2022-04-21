  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Белый дом: Испытание новой российской ракеты не изменит позицию США по Украине
В тренде

Белый дом: Испытание новой российской ракеты не изменит позицию США по Украине

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Американский ответ хутину

Белый дом: Испытание новой российской ракеты не изменит позицию США по Украине

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В среду, 20 апреля, россия объявила об успешном испытании новой баллистической ракеты «Сармат», «способной преодолеть любую систему пво». Очевидно, что таким способом москва пытается заставить Запад отказаться от поддержки Украины.

Однако желанного эффекта не получилось. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что испытание российской межконтинентальной баллистической ракеты не изменит позицию Белого дома по Украине. Она анонсировала, что США объявят о новом пакете помощи Киеву в сфере безопасности «в самое ближайшее время».

Добавим, что в четверг, 21 апреля, президент США Джо Байден выступит с новым заявлением по Украине. Выступление запланировано на 16:45 по Киеву. Накануне глава Белого дома провел совещание с высшими военачальниками страны. В своем выступлении он отметил, что украинцы в своей способности и готовности бороться превзошли все его ожидания.

Предыдущий пакет помощи США оценивался в 800 млн долларов. Украина получила в том числе тяжелое вооружение и вертолеты.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...