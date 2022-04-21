Белый дом: Испытание новой российской ракеты не изменит позицию США по Украине

В среду, 20 апреля, россия объявила об успешном испытании новой баллистической ракеты «Сармат», «способной преодолеть любую систему пво». Очевидно, что таким способом москва пытается заставить Запад отказаться от поддержки Украины.

Однако желанного эффекта не получилось. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что испытание российской межконтинентальной баллистической ракеты не изменит позицию Белого дома по Украине. Она анонсировала, что США объявят о новом пакете помощи Киеву в сфере безопасности «в самое ближайшее время».

Добавим, что в четверг, 21 апреля, президент США Джо Байден выступит с новым заявлением по Украине. Выступление запланировано на 16:45 по Киеву. Накануне глава Белого дома провел совещание с высшими военачальниками страны. В своем выступлении он отметил, что украинцы в своей способности и готовности бороться превзошли все его ожидания.

Предыдущий пакет помощи США оценивался в 800 млн долларов. Украина получила в том числе тяжелое вооружение и вертолеты.