Украина требует от рф срочный гуманитарный коридор для эвакуации гражданских и раненых военных с Азовстали

Украина требует срочного гуманитарного коридора, чтобы эвакуировать из "Азовстали" гражданских раненых военных ВСУ, об этом сообщила вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

"Требуем от россиян срочный гуманитарный коридор из мариупольского комбината "Азовсталь"! Там находятся около 1000 гражданских и 500 раненых военных. Их всех нужно вытащить из "Азовстали" сегодня!"