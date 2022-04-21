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Украина требует от рф срочный гуманитарный коридор для эвакуации гражданских и раненых военных с Азовстали

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Украина требует от рф срочный гуманитарный коридор для эвакуации гражданских и раненых военных с Азовстали

Фото: Волинські Новини

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Украина требует срочного гуманитарного коридора, чтобы эвакуировать из "Азовстали" гражданских раненых военных ВСУ, об этом сообщила вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

"Требуем от россиян срочный гуманитарный коридор из мариупольского комбината "Азовсталь"! Там находятся около 1000 гражданских и 500 раненых военных. Их всех нужно вытащить из "Азовстали" сегодня!"

"Призываю мировых лидеров и международное сообщество сфокусировать сейчас свои усилия именно на "Азовстали". Сейчас это ключевая точка и ключевой момент гуманитарных усилий!"

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В статье: война с Россией Ирина Верещук Гуманитарные коридоры
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Источник:
t.me/vereschuk_iryna

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