Шольц фактически запретил поставки тяжелого вооружения в Украину из Германии - СМИ

Немецкий таблоид Bild имеет неоднозначную репутацию. Издание считают желтым и над ним откровенно насмехались, когда Bild еще в декабре публиковал карту с направлениями ударов российской армии по Украине. Но «статья со стрелочками» удивительно оказалась пророческой – россияне действительно начали наступление с севера, востока и юга.

В настоящее время Bild опубликовал статью, которая существенно сказывается на репутации уже канцлера Германии Олафа Шольца. По информации издания, министерство обороны Германии по настоянию главы правительства исключило все тяжелое вооружение из списка, который запросила Украина. При этом указывается, что германская промышленность готова поставить много вооружений в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

В украинском списке были танки "Leopard", БТР "Puma" и "Marder", БТР "Boxer", "Fuch". Кроме того, Украина просила у федерального правительства и промышленности Германии реактивные системы залпового огня и противокорабельные ракети, а также противотанковых ракеты типа "Milan" и "Spike".

Но из-за «рекомендаций» Шольца список от Украины был сокращен оборонным ведомством Германии с 48 до 24 страниц.

Исчезло все тяжелое вооружение, которое германская промышленность хотела продать Украине. Общая стоимость всех "консолидированных" немецких вооружений для Украины составляет всего 307 миллионов евро, хотя правительство Германии заявляло о выделении 1 млрд евро, большая часть которого якобы должна была уйти Украине.

В немецком экспортном списке вооружений остались транспортные средства, личное снаряжение, датчики и разведывательные средства, боеприпасы, материально-техническое обеспечение, стрелковое оружие, а также "полевое оборудование" для Украины.

Bild утверждает, что Министерство обороны Украины после получения информации о сокращении списка направило немецкой стороне еще два запроса: 9 апреля Киев снова запросил у Берлина танки "Leopard-2" и самоходные гаубицы, а 16 апреля – зенитно-ракетные комплексы "IRIS-T" . Но по данным издания, германское правительство проигнорировало эти письма.

При этом 19 апреля канцлер Олаф Шольц заявил, что Германия не поставляет тяжелое вооружение, поскольку этого не делают и другие страны, например, США, Канада, Великобритания, Франция. Впрочем, по меньшей мере, США и Британия уже делают соответствующие поставки.