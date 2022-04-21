Угадайте футболиста по его клубной карьере - квиз от UA-Футбол
Как хорошо вы помните карьерные пути бывших и действующих игроков?
В нашем сегодняшнем квизе мы предлагаем вам проверить, насколько хорошо вы знаете клубные карьеры футболистов. По клубам, представленным в хронологической последовательности, вам нужно определить, что это за игрок.
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