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ВСУ сбили очередной российский самолет, в воздухе заметили два парашюта

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Орки лишились транспортного средства

ВСУ сбили очередной российский самолет, в воздухе заметили два парашюта

Фото: airlive.net/ автор неизвестен

Новина українською

На Изюмском направлении Вооруженные силы Украины уничтожили самолет противника. Очевидцы заметили в воздухе два парашюта, сняли их на видео и выложили в Сеть:

24 февраля россия начала вторжение на территорию Украины. Сегодня уже который день в городах страны происходит ужас – оккупанты стреляют по школам, больницам, жилым домам; гибнут гражданские и маленькие дети.

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Некоторые населенные пункты, в которых происходят ожесточенные бои, находятся на грани гуманитарной катастрофы. Оккупанты не дают возможности мирным жителям эвакуироваться и занимаются мародерством.

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В статье: война с Россией
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