Парламенты Эстонии и Латвии признали действия россии в Украине геноцидом

В четверг, 21 апреля, парламенты Эстонии и Латвии единогласно приняли заявления о признании действий россии в Украине геноцидом украинского народа.

«Российская федерация совершила акты геноцида, в том числе массовые зверства относительно мирного населения на временно оккупированных территориях, в частности, в городах Буча, Бородянка, Гостомель, Ирпень и Мариуполь, а также во многих других населенных пунктах Украины. Они заключаются в убийстве, похищении людей, депортации, лишении свободы, пытках, изнасилованиях, а также осквернении трупов», - говорится в заявлении Сейма Эстонии.

Заметим, что в эстонском парламенте перед депутатами выступила глава фракции Слуга народа Елена Шуляк:

«Это важно для памяти десятков тысяч погибших. Это важно для тех, кого изнасиловали и пытали. Это важно для тех, чьи дома разрушены. Важно для сотни тысяч людей, кто сегодня в Мариуполе вынужден прятаться от бомб в подвалах, питая последнюю надежду на то, что российские войска каким-то чудом вспомнят о человечности и позволят эвакуироваться гуманитарными коридорами.

Вместе с тем, признание действий россии геноцидом важно не только для Украины, но и для Европы, и для остального мира. россия сегодня вынимает из ящиков прошлого века и возвращает к реальности наиболее бесчеловечные, антигуманные практики, которые уже давно осуждены на всех уровнях и во всех странах. Речь идет о стремлении уничтожить, стереть с лица земли целый народ. Так же, как это было во время Голодомора. Так же, как это было во время Холокоста.

Позорная, страшная, бесчеловечная практика геноцида должна быть навсегда стерта из жизни мира».

Елена Шуляк поблагодарила парламенты Эстонии и Латвии и призвала весь мир присоединиться к признанию геноцида в Украине.