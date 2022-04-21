Арестович: россияне не могут физически взять Азовсталь. Они это сообразили

Ситуация по российскому вторжению – брифинг советника руководителя Офиса Президента Алексея Арестовича (21.04.2022).

"Направление главных усилий противника остается неизменным: от Изюма до Славянска и Краматорска. И хочу отметить, что в течение суток противнику не удалось продвинуться ни в Луганской области, ни в направлении главных усилий, ни в направлении Гуляйполя".

"Утром путин и шойгу провели совещание и публично заявили, что: 1. Мариуполь взят; 2. Они не хотят штурмовать завод "Азовсталь", ведь не хотят причинять беды и потери среди российской армии, которой в противном случае пришлось бы вести сложные бои на развалинах "Азовстали". путин "проявил заботу" о русских солдатах, чтобы они там не погибали".

"Это означает следующее: они не могут физически взять Азовсталь. Они это сообразили. Они понесли там огромные потери. Наши защитники продолжают его удерживать. Но отказ может быть связан и с тем, что они перебросили часть своих войск к северу для того, чтобы поддержать свои силы, пытающиеся выполнить главную политическую задачу: выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей. Сразу скажу, что им это не удастся. Предварительное провозглашение "побед", не ожидая ни Пасхи, ни Дня Победы, говорит о том, что россияне осознали бесперспективность своей последней активной операции на этом этапе войны".

"Что нас ждет потом? Наиболее вероятно нас ожидает позиционная война. Попытки российской федерации объявлять перемирие, вести переговоры, создавать гуманитарные коридоры и накапливать силы для следующей фазы, но есть ли у них эти силы? Эти силы – это призывники, которых начали мобилизовать с первого апреля. Им понадобится где-то два, а может, и три месяца для того, чтобы их минимально подготовить, снять с хранения запасы оружия и военной техники, качество которой и темпы наращивания которых мы видим. Тогда россия будет планировать сделать там что-то снова".

"За это время их начнут конкретно ломать экономические санкции, Вооруженные Силы и другие силы обороны получат Западное оружие, и мы еще посмотрим, кто где соберется и кто кого доломает. Я уверен, что это будем мы – сломаем их и прогоним из нашей земли".

"Понимая, что впереди у них оборона почти тысячи километрового участка фронта от Херсона до Харькова и всего стотысячное войско, они понимают, что они не способны будут удержать эту территорию военным путем. Именно поэтому идет подготовка для проведения так называемого референдума Херсонской Народной Республики, который, как они считают, им удастся. Это проводится для того, чтобы набирать личный состав своих подразделений среди оккупированных украинцев, жителей оккупированных территорий. Это международное преступление. Это нарушение Женевской конвенции и комплекса международных законов. Мы и мир это знаем. Это добавит еще много страниц в деле геноцида".

"Наши уважаемые соотечественники, если вас пытаются мобилизовать в русские оккупационные войска, то выхода у вас три: 1. Прятаться, как ни странно это не звучало бы; 2. Покидать территории, пока это возможно; 3. Если вас призовут – переходите на нашу сторону с оружием в руках, и вы станете героям для нас, которые смогли сделать свой сложный выбор в сложных обстоятельствах. Будем вместе разворачиваться и избивать врага!"