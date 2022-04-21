"Шокировано переспросил, не кино ли это". Лужный - о реакции легенды Арсенала на происходящее в Украине
Экс-одноклубники Лужного были шокированы
Фото: dynamo.kiev.ua/ Автор - Ю.Юрьев
Экс-игрок лондонского "Арсенала" Олег Лужный рассказал, как его бывшие одноклубники отреагировали на развязанную войну россии против Украины.
– Ваш бывший клуб – лондонский "Арсенал" – в поддержку Украины включил вас в заявку на игру против "Лестера" и повесил вашу футболку в раздевалки. Чья это была инициатива, и как вы ее восприняли?
– Это было очень приятно! Не ожидал такой поддержки! Это все шло от руководства клуба, я искренне поблагодарил их. Главный тренер Микель Артета поддержал эту идею. Без него бы это не произошло. Было очень приятно, что лондонский "Арсенал" переживает за нашу страну, за меня, что им не все равно. Я такого не видел ни в одном другом клубе, где когда-то играли украинские футболисты. Хочу еще раз поблагодарить за поддержку "Арсенала", что переживают за нас.
Со стартом бомбардировки украинских городов мне звонили одноклубники из лондонского клуба, в частности Тони Адамс, Патрик Виейра, Ли Диксон, Жиль Гриманди. Они шокированы и не могли поверить в происходящее в Украине. Когда я прислал Виейра несколько видео военных действий, он, шокировано переспросил, не кино ли это. Да, это все похоже на фильм ужасов, который происходит на нашей земле", – рассказал Лужный.
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