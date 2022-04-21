Вместе с концерном Калашникова. Британия расширила санкции против россии

Великобритания внесла в санкционный список еще 26 российских граждан и компаний, в том числе высокопоставленных военных, причастных к зверствам на передовой в Украине. Об этом говорится в заявлении британского правительства, пишет "Европейская правда".

Среди попавших в обновленный санкционный список ключевые руководители российской армии, в частности генерал-полковник российской армии Николай Богдановский, занимающий должность первого заместителя начальника Генштаба.

В списке также подполковник Азатбек Омурбеков, командующий 64-й отдельной мотострелковой бригады, которая считается причастной к "Бучанской резне", командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков и командующий Силами специальных операций генерал-майор Валерий Флюстиков.

В заявлении отмечается, что сегодняшний раунд санкций также нацелен на лиц, не входящих в состав вооруженных сил рф, но активно поддерживающих незаконное вторжение Путина в Украину. Среди них Олег Белозеров, генеральный директор и глава жизненно важнойважной логистической компании "Российские железные дороги", и украинский депутат-беглец Илья Кива, публично поддержавший действия россии в Украине.

Среди организаций под санкциями оказались концерн "Калашников", Арзамасский машиностроительный завод, производящий бронетранспортеры-амфибии, использовавшиеся при вторжении в Украину, Военно-промышленная компания - крупный поставщик вооружения и военной техники для вооруженных сил рф.