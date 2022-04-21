ВР продлила действие военного положения

Верховная Рада Украины не месяц продлила действие военного положения - до 25 мая текущего года.

Об этом сообщил в Телеграме народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

За законопроект проголосовали 300 народных депутатов.

Напомним, военное положение на всей территории Украины было введено 24 февраля, в день полномасштабного вторжения рф в Украину. Оно должно было длиться до 26 марта, но позже его продлили еще на 30 суток — до 25 апреля.