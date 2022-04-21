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СМИ: Словения передаст Украине танки Т-72

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В обмен Словения намерена получить вооружение из Германии

СМИ: Словения передаст Украине танки Т-72

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Словения намерена передать в Украине большое количество танков Т-72, которые стоят на вооружении страны. Взамен страна получит бронетехнику и гаубицы Германии.

Как сообщает издание FAZ, партнер НАТО Словения передаст Украине большое количество своих основных боевых танков Т-72 и получит взамен боевую машину пехоты Marder и колесную бронемашину Fuchs из Германии.

Танки Т-72, ​​ уже используется украинской армией и не требует обширной дополнительной подготовки. По информации источников из правительственных кругов, Словения также запросила у Германии более современную технику в качестве компенсации, в том числе немецкий боевой танк Leopard 2, колесный танк Boxer и боевую машину пехоты Puma, которая является преемник Marder.

Также отмечается, что федеральный министр обороны Кристин Ламбрехт подтвердила, что Германия будет обучать украинских солдат управлять танковыми гаубицами Panzerhaubitze 2000.

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Ранее сообщалось, что гаубицы Panzerhaubitze 2000 будут поставлены Украине Нидерландами. Германия не может этого сделать, так как бундесвер ими не оснащен.

Отметим, согласно открытым данным, на вооружении Словении находится 46 танков Т-72.

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В статье: война с Россией
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Источник:
FAZ

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