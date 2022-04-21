В Твери сгорел научный институт, разрабатывавший Искандеры
Какая печальная новость
В четверг, 21 апреля, в Твери произошел пожар в здании 2-го центрального научно-исследовательского института министерства обороны россии.
Как сообщают СМИ, корпус выгорел дотла. К тушению пожара пришлось привлекать вертолёт. По предварительным данным, погибли пять человек.
По информации из открытых источников, сотрудники института разрабатывали зенитно-ракетные комплекс С-300 и принимали участие в работе над ракетным комплексом "Искандер" и другими вооружениями, в том числе авиацией.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Шольцу грозит отставка из-за нежелания поставлять оружие Украине
- Еще 45 танков и ББМ. Генштаб ВСУ опубликовал новые данные о потерях россиян
- Игорь Суркис: Кто бы что ни говорил, Ахметов - настоящий патриот
- В Херсоне россияне подняли флаг советского союза
- Кондитер - в мирной жизни, наводчица - во время войны. Удивительная история украинской красотки
- Скажи-ка, дядя, вед не даром, Москва, спаленная пожаром, Нептуну отдана. Коля Серга опубликовал стих
Новости по теме
- 00:10 Украинские Украинская разведка: россиянам приказано убивать пленных в Попасной
- 23:32 Украинские МВД Сербии заявило, что Украина вместе с ЕС и Швейцарией ведет против их страны гибридную войну
- 23:16 Украинские Операция объединенных сил отразила за сутки девять атак россиян. Уничтожено ЗРК и другую технику врага
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...