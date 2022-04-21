В Твери сгорел научный институт, разрабатывавший Искандеры

В четверг, 21 апреля, в Твери произошел пожар в здании 2-го центрального научно-исследовательского института министерства обороны россии.

Как сообщают СМИ, корпус выгорел дотла. К тушению пожара пришлось привлекать вертолёт. По предварительным данным, погибли пять человек.

По информации из открытых источников, сотрудники института разрабатывали зенитно-ракетные комплекс С-300 и принимали участие в работе над ракетным комплексом "Искандер" и другими вооружениями, в том числе авиацией.