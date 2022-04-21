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Россия намерена перебросить в Украину десантников из Сирии

Общие новости
(1 голосов)

Однако ехать умирать в Украину согласны не все

Россия намерена перебросить в Украину десантников из Сирии

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Россия намерена перебросить в Украину военнослужащих, которые проходят службу в Сирии.

Как сообщает журналист Роман Цимбалюк, в частности, речь идет о 106 парашютно-десантной дивизии (в/ч 55599, Тула).

Командование данной дивизии пытается реабилитироваться после провального наступления своей дивизии на территории Украины, в ходе которого было полностью уничтожено не менее пяти рот.

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В мае этого года запланировано вернуть всех военнослужащих этой дивизии из Сирии чтобы со “свежими силами” проявить себя в “специальной военной операции”.

Впрочем, военнослужащие дивизии не поддерживают рвение своих командиров и уже пишут рапорта на увольнение, которые будут представлены на подпись сразу же по прибытию в Россию.

По имеющейся информации, уже написали рапорта на увольнение 20 человек, последовать их примеру запланировали около половины военнослужащих этой дивизии в Сирии.

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В статье: война с Россией
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Источник:
Роман Цимбалюк

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Комментарии (2)
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fato25
21.04.2022 в 18:05
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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0
-1
aleks68
21.04.2022 в 18:11
иди-ка ..... со своими прогнозами
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Extrim4ik (Extreme)
21.04.2022 в 17:53
А эти десантники в курсе? Или их тоже отправляют на "учения" ?
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