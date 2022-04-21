Россия намерена перебросить в Украину десантников из Сирии

Россия намерена перебросить в Украину военнослужащих, которые проходят службу в Сирии.

Как сообщает журналист Роман Цимбалюк, в частности, речь идет о 106 парашютно-десантной дивизии (в/ч 55599, Тула).

Командование данной дивизии пытается реабилитироваться после провального наступления своей дивизии на территории Украины, в ходе которого было полностью уничтожено не менее пяти рот.

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В мае этого года запланировано вернуть всех военнослужащих этой дивизии из Сирии чтобы со “свежими силами” проявить себя в “специальной военной операции”.

Впрочем, военнослужащие дивизии не поддерживают рвение своих командиров и уже пишут рапорта на увольнение, которые будут представлены на подпись сразу же по прибытию в Россию.

По имеющейся информации, уже написали рапорта на увольнение 20 человек, последовать их примеру запланировали около половины военнослужащих этой дивизии в Сирии.