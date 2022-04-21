Россия намерена перебросить в Украину десантников из Сирии
Однако ехать умирать в Украину согласны не все
Getty Images/Global Images Ukraine
Россия намерена перебросить в Украину военнослужащих, которые проходят службу в Сирии.
Как сообщает журналист Роман Цимбалюк, в частности, речь идет о 106 парашютно-десантной дивизии (в/ч 55599, Тула).
Командование данной дивизии пытается реабилитироваться после провального наступления своей дивизии на территории Украины, в ходе которого было полностью уничтожено не менее пяти рот.
В мае этого года запланировано вернуть всех военнослужащих этой дивизии из Сирии чтобы со “свежими силами” проявить себя в “специальной военной операции”.
Впрочем, военнослужащие дивизии не поддерживают рвение своих командиров и уже пишут рапорта на увольнение, которые будут представлены на подпись сразу же по прибытию в Россию.
По имеющейся информации, уже написали рапорта на увольнение 20 человек, последовать их примеру запланировали около половины военнослужащих этой дивизии в Сирии.
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