Бойцы 93 бригады сбили под Изюмом российский Су-34 - ВИДЕО

Украинские военные сбили на Харьковщине российский самолет Су-34. Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Также в сети появилось видео падения самолета, два пилота которого катапультировались.

"Сегодня наши защитники уничтожили еще один вражеский самолет Су-34", – написал глава ОГА.

Синегубов отметил, что Су-34 был ликвидирован на Изюмском направлении, где продолжаются бои с оккупантами.

Позже стало известно, что потери врагу нанесли воины 93 отдельной механизированной бригады "Холодный Яр". По сообщению пресс-службы подразделения, вражеский истребитель сбили из советского ПЗРК.