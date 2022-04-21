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Бойцы 93 бригады сбили под Изюмом российский Су-34 - ВИДЕО

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Во-первых, это красиво

Бойцы 93 бригады сбили под Изюмом российский Су-34 - ВИДЕО

Фото: APA

Новина українською

Украинские военные сбили на Харьковщине российский самолет Су-34. Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Также в сети появилось видео падения самолета, два пилота которого катапультировались.

"Сегодня наши защитники уничтожили еще один вражеский самолет Су-34", – написал глава ОГА.

Синегубов отметил, что Су-34 был ликвидирован на Изюмском направлении, где продолжаются бои с оккупантами.

Позже стало известно, что потери врагу нанесли воины 93 отдельной механизированной бригады "Холодный Яр". По сообщению пресс-службы подразделения, вражеский истребитель сбили из советского ПЗРК.

"Как сообщили в механизированном батальоне, в зоне ответственности которого был сбит вражеский самолет, его поразили советским переносным зенитно-ракетного комплекса "Игла". Самолет упал на оккупированную россиянами территорию. Выжили ли пилоты оккупационных войск - на данный момент неизвестно", - отметили в бригаде.

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В статье: война с Россией
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