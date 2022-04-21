Бойцы 93 бригады сбили под Изюмом российский Су-34 - ВИДЕО
Во-первых, это красиво
Фото: APA
Украинские военные сбили на Харьковщине российский самолет Су-34. Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.
Также в сети появилось видео падения самолета, два пилота которого катапультировались.
"Сегодня наши защитники уничтожили еще один вражеский самолет Су-34", – написал глава ОГА.
Синегубов отметил, что Су-34 был ликвидирован на Изюмском направлении, где продолжаются бои с оккупантами.
Позже стало известно, что потери врагу нанесли воины 93 отдельной механизированной бригады "Холодный Яр". По сообщению пресс-службы подразделения, вражеский истребитель сбили из советского ПЗРК.
"Как сообщили в механизированном батальоне, в зоне ответственности которого был сбит вражеский самолет, его поразили советским переносным зенитно-ракетного комплекса "Игла". Самолет упал на оккупированную россиянами территорию. Выжили ли пилоты оккупационных войск - на данный момент неизвестно", - отметили в бригаде.
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