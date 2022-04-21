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Гаубицы, дроны, разведданные. Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине

Общие новости
(2 голосов)

Плюс экономическая помощь Киеву и очередной укол россии

Гаубицы, дроны, разведданные. Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент США Джо Байден в четверг, 21 апреля выступил с заявлением по поводу ситуации в Украине. Глава Белого Дома объявил о выделении Киеву нового пакета военной помощи на сумму $800 млн.

В частности, Байден анонсировал передачу Украине гаубиц и тактических дронов. Он отдельно акцентировал внимание на том, что сообщил не обо всем оружии, которое США поставят Украине.

Добавим, что предыдущий пакет, поставки по которому завершились на днях, включал артиллерийские системы, вертолеты и другое вооружение. Также президент США пообещал, что его страна продолжит помогать Украине разведданными.

Помимо военной помощи США предоставят прямую экономическую помощь Украине в размере 500 миллионов долларов. А уже на следующей неделе Байден обещает запросить Конгресс США о дополнительных средствах на военную помощь Киеву.

Американский лидер не обошел стороной и страну-агрессора. Он объявил о запрете связанным с россией морским судам заходить в американские порты.

Ранее Белый дом объявил, что испытание россией новой баллистической ракеты «Сармат» не изменит позицию США в отношении Украины.

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В статье: война с Россией
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fato25
21.04.2022 в 18:05
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