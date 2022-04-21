Бойцы Нацгвардии на Запорожье сбили новейший российский вертолет Ка-52

Сегодня, 21 апреля, подразделение ПВО Нацгвардии Украины в Запорожской области из расчета ПЗРК уничтожило вражеский вертолет Ка-52 "Аллигатор"

Отметим, что Ка-52 - это одна из новейших единиц российской боевой авиации, находящаяся на вооружении врага. Вертолет оснащен противотанковым ракетным комплексом, пушечной установкой с лазерной системой наведения, авиабомбами и другим оружием.