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Бойцы Нацгвардии на Запорожье сбили новейший российский вертолет Ка-52

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(2 голосов)

Рожденный ползать летать не может

Бойцы Нацгвардии на Запорожье сбили новейший российский вертолет Ка-52

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Сегодня, 21 апреля, подразделение ПВО Нацгвардии Украины в Запорожской области из расчета ПЗРК уничтожило вражеский вертолет Ка-52 "Аллигатор"

Отметим, что Ка-52 - это одна из новейших единиц российской боевой авиации, находящаяся на вооружении врага. Вертолет оснащен противотанковым ракетным комплексом, пушечной установкой с лазерной системой наведения, авиабомбами и другим оружием.

Напомним, что утром этого же дня на Харьковщине бойцы 93-ей бригады из ПЗРК "Игла" сбили российский новейший истребитель-бомбардировщик Су-34.

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В статье: война с Россией
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fato25
21.04.2022 в 18:04
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