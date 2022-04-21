Бойцы Нацгвардии на Запорожье сбили новейший российский вертолет Ка-52
Рожденный ползать летать не может
facebook.com/NGUmainpage
Сегодня, 21 апреля, подразделение ПВО Нацгвардии Украины в Запорожской области из расчета ПЗРК уничтожило вражеский вертолет Ка-52 "Аллигатор"
Отметим, что Ка-52 - это одна из новейших единиц российской боевой авиации, находящаяся на вооружении врага. Вертолет оснащен противотанковым ракетным комплексом, пушечной установкой с лазерной системой наведения, авиабомбами и другим оружием.
Напомним, что утром этого же дня на Харьковщине бойцы 93-ей бригады из ПЗРК "Игла"
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Національна гвардія України
Популярное сейчас
- Шольцу грозит отставка из-за нежелания поставлять оружие Украине
- Поворознюк признался, платит ли Ингулец зарплату игрокам
- Игорь Суркис: Кто бы что ни говорил, Ахметов - настоящий патриот
- Не для слабонервных. ВИДЕО ночного боя на востоке Украины
- Ирина и Николай Морозюки стали родителями во второй раз. ФОТО
- Настоящий лидер. Капитан Вест Хэма плакал после матча с Лионом, а потом убирался в раздевалке
Новости по теме
- 00:10 Украинские Украинская разведка: россиянам приказано убивать пленных в Попасной
- 23:32 Украинские МВД Сербии заявило, что Украина вместе с ЕС и Швейцарией ведет против их страны гибридную войну
- 23:16 Украинские Операция объединенных сил отразила за сутки девять атак россиян. Уничтожено ЗРК и другую технику врага
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
fato25
21.04.2022 в 18:04
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
загрузка...