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Украина и россия провели очередной обмен пленными. Домой едут 19 наших граждан

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10 военных и 9 гражданских

Украина и россия провели очередной обмен пленными. Домой едут 19 наших граждан

Фото: https://t.me/Tsaplienko/2933

Новина українською

Сегодня 21 апреля, cсостоялся очередной обмен пленными между Украиной и Россией.

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Как сообщила вице-премьер Ирина Верещук, домой вернулись десять украинских военнослужащих защитников и девять гражданских.

"Сегодня мы возвращаем домой 19 человек, из которых 10 военных (включая 2 офицеров) и 9 гражданских.

На этот раз среди освобожденных есть раненые, и это очень важно. Ведь теперь они смогут получить полноценное лечение и пройти курс реабилитации", - отметила Верещук.

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В статье: война с Россией
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Источник:
Ірина Верещук

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