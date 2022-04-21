Украина и россия провели очередной обмен пленными. Домой едут 19 наших граждан
10 военных и 9 гражданских
Фото: https://t.me/Tsaplienko/2933
Сегодня 21 апреля, cсостоялся очередной обмен пленными между Украиной и Россией.
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Как сообщила вице-премьер Ирина Верещук, домой вернулись десять украинских военнослужащих защитников и девять гражданских.
"Сегодня мы возвращаем домой 19 человек, из которых 10 военных (включая 2 офицеров) и 9 гражданских.
На этот раз среди освобожденных есть раненые, и это очень важно. Ведь теперь они смогут получить полноценное лечение и пройти курс реабилитации", - отметила Верещук.
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Источник:Ірина Верещук
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