Украина и россия провели очередной обмен пленными. Домой едут 19 наших граждан

Сегодня 21 апреля, cсостоялся очередной обмен пленными между Украиной и Россией.

Как сообщила вице-премьер Ирина Верещук, домой вернулись десять украинских военнослужащих защитников и девять гражданских.

"Сегодня мы возвращаем домой 19 человек, из которых 10 военных (включая 2 офицеров) и 9 гражданских.

На этот раз среди освобожденных есть раненые, и это очень важно. Ведь теперь они смогут получить полноценное лечение и пройти курс реабилитации", - отметила Верещук.