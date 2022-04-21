Японская телеведущая расплакалась, рассказывая о присвоении почетного звания мясникам из Бучи
Нормальному человеку такое даже произнести сложно.
Getty Images / Global Images Ukraine
На днях стало известно о присвоении почетного звания "гвардейского" 64-й бригаде, которая устроила резню в Буче.
Об этом сообщил сам диктатор путин, не забыв упомянуть про героизм, отвагу и мужество мясников и мародеров.
Конечно же, нормальному человеку такое сложно даже просто произнести и озвучить.
Так случилось и с японской телеведущей, которая расплакалась прямо во время эфира.
Ее можно понять.
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