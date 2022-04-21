Японская телеведущая расплакалась, рассказывая о присвоении почетного звания мясникам из Бучи

На днях стало известно о присвоении почетного звания "гвардейского" 64-й бригаде, которая устроила резню в Буче.

Об этом сообщил сам диктатор путин, не забыв упомянуть про героизм, отвагу и мужество мясников и мародеров.

Конечно же, нормальному человеку такое сложно даже просто произнести и озвучить.

Так случилось и с японской телеведущей, которая расплакалась прямо во время эфира.

Ее можно понять.