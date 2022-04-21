Зеленский заявил о подготовке деблокады Мариуполя военным путем, но нужно оружие

Президент Владимир Зеленский заявил, что у Украины есть план по военной деблокаде Мариуполя. Однако, как отметил глава государства, для этого нужна помощь со стороны партнеров, включая поставки оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Зеленского по итогам встречи с премьерами Испании Педро Санчесом и Дании Метте Фредериксеном.

"Сложно сказать, что можно делать с людьми, которым безразлично. Может подчеркнуть, что разблокировка Мариуполя, как и других городов, возможна несколькими путями. Есть военный путь. К нему нужно готовиться. И мы готовимся", - сказал Зеленский.

По его словам, для реализации этого варианта по деблокированию Мариуполя требуется помощь партнеров. Он уточнил, что нужно оружие и над этим уже работают.

Читайте также Арахамия: Готовы выехать на переговоры в Мариуполь в любой момент

Зеленский добавил, что второй путь деблокирования Мариуполя - дипломатический. Глава государства отметил, что такие попытки уже были, в том числе через президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.