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Зеленский заявил о подготовке деблокады Мариуполя военным путем, но нужно оружие

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Мариуполь - самая болезненная тема на сегодня

Зеленский заявил о подготовке деблокады Мариуполя военным путем, но нужно оружие

Getty Images / Global Images Ukraine

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Президент Владимир Зеленский заявил, что у Украины есть план по военной деблокаде Мариуполя. Однако, как отметил глава государства, для этого нужна помощь со стороны партнеров, включая поставки оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Зеленского по итогам встречи с премьерами Испании Педро Санчесом и Дании Метте Фредериксеном.

"Сложно сказать, что можно делать с людьми, которым безразлично. Может подчеркнуть, что разблокировка Мариуполя, как и других городов, возможна несколькими путями. Есть военный путь. К нему нужно готовиться. И мы готовимся", - сказал Зеленский.

По его словам, для реализации этого варианта по деблокированию Мариуполя требуется помощь партнеров. Он уточнил, что нужно оружие и над этим уже работают.

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Зеленский добавил, что второй путь деблокирования Мариуполя - дипломатический. Глава государства отметил, что такие попытки уже были, в том числе через президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

"Пока это не сделано. Все варианты россиянам мы предложили", - подчеркнул Зеленский.

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В статье: война с Россией Владимир Зеленский
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