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Генштаб ВСУ: Оккупационной властью в Херсонской области объявлена мобилизация лиц мужского пола

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Также готовится так называемый референдум

Генштаб ВСУ: Оккупационной властью в Херсонской области объявлена мобилизация лиц мужского пола

фото из свободных источников

Новина українською

Генштаб ВСУ заявил о том, что на временно захваченной территории Херсонской области самопровозглашенной оккупационной властью объявлена мобилизация лиц мужского пола.

Кроме того, по имеющейся информации, на 1 мая в занятой российской федерацией части Херсонщины запланировано проведение так называемого "референдума".

А в период 2-10 мая должна пройти "перепись населения".

Также отмечается, что местным жителям запрещено перемещение между населенными пунктами.

Напомним, что несмотря на оккупацию, распространение дезинформации и пропаганды и попытки ввести в области рубли, мирные жители Херсона и области сохранили проукраинскую позицию и выходили на акции протеста.

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В статье: война с Россией
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Источник:
Генштаб ЗСУ

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