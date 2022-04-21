Генштаб ВСУ: Оккупационной властью в Херсонской области объявлена мобилизация лиц мужского пола

Генштаб ВСУ заявил о том, что на временно захваченной территории Херсонской области самопровозглашенной оккупационной властью объявлена мобилизация лиц мужского пола.

Кроме того, по имеющейся информации, на 1 мая в занятой российской федерацией части Херсонщины запланировано проведение так называемого "референдума".

А в период 2-10 мая должна пройти "перепись населения".

Также отмечается, что местным жителям запрещено перемещение между населенными пунктами.

Напомним, что несмотря на оккупацию, распространение дезинформации и пропаганды и попытки ввести в области рубли, мирные жители Херсона и области сохранили проукраинскую позицию и выходили на акции протеста.