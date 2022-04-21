Зеленский: У нас впереди решающая битва за Украину

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у нашей страны впереди сложные дни и решающая битва за восток и все государство.

Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министрами Испании Педро Санчесом и Дании Метте Фредериксен, сообщает Укринформ .

"У нас впереди решающие сложные дни, решающая битва за наше государство, за нашу землю, за украинский Донбасс", – отметил Зеленский.

Он заверил, что Украина совместно с партнерами делает все, чтобы защитники и защитницы могли очень эффективно защищать украинскую землю и защищать свою жизнь.

Президент заметил, что потребности Украины были доведены в том числе и до премьер-министров Испании и Дании, и подчеркнул, что "рассчитываем на скорую помощь с их стороны".