Генштаб ВСУ: Враг обстреливает Николаев, частично блокирует Харьков и пытается взять под контроль Мариуполь
Актуальная информация с фронта
фото - фейсбук
Генеральный штаб ВСУ обнародовал актуальную информацию с фронта по состоянию на 18:00 21.04.2022. Идет частичное блокирование Харькова и разрушение артиллерией инфраструктуры города. На временно захваченной территории Харьковской области оккупационные войска запрещают перемещение местного населения в сторону подконтрольной Силам обороны Украины территории, заблокирована доставка гуманитарной помощи с украинской стороны.
Также оккупанты продолжают попытки легализовать свое пребывание в Херсоне. С этой целью на временно захваченной территории Херсонской области самопровозглашенной оккупационной властью объявлена мобилизация лиц мужского пола. На 1 мая в занятой российской федерацией части Херсона спланировано проведение так называемого "референдума". А в период 2-10 мая – "перепись населения".
На Донецком и Таврическом направлениях враг пытался взять под полный контроль Мариуполь. Продолжал наносить авиационные удары и предпринимал попытки штурмовых действий в районе морского порта и завода "Азовсталь".
На Харьковском направлении тоже жарко. Идет частичное блокирование Харькова и разрушение артиллерией инфраструктуры города. На временно захваченной территории Харьковской области оккупационные войска запрещают перемещение местного населения в сторону подконтрольной Силам обороны Украины территории, заблокирована доставка гуманитарной помощи с украинской стороны.
Популярное сейчас
- Шольц фактически запретил поставки тяжелого вооружения в Украину из Германии - СМИ
- Украина усилила Воздушные силы на 20 самолетов после передачи запчастей от союзников - СМИ
- Еще 45 танков и ББМ. Генштаб ВСУ опубликовал новые данные о потерях россиян
- В Херсоне россияне подняли флаг советского союза
- Настоящий лидер. Капитан Вест Хэма плакал после матча с Лионом, а потом убирался в раздевалке
- Скажи-ка, дядя, вед не даром, Москва, спаленная пожаром, Нептуну отдана. Коля Серга опубликовал стих
Новости по теме
- 00:10 Украинские Украинская разведка: россиянам приказано убивать пленных в Попасной
- 23:32 Украинские МВД Сербии заявило, что Украина вместе с ЕС и Швейцарией ведет против их страны гибридную войну
- 23:16 Украинские Операция объединенных сил отразила за сутки девять атак россиян. Уничтожено ЗРК и другую технику врага