Генштаб ВСУ: Враг обстреливает Николаев, частично блокирует Харьков и пытается взять под контроль Мариуполь

Генеральный штаб ВСУ обнародовал актуальную информацию с фронта по состоянию на 18:00 21.04.2022. Идет частичное блокирование Харькова и разрушение артиллерией инфраструктуры города. На временно захваченной территории Харьковской области оккупационные войска запрещают перемещение местного населения в сторону подконтрольной Силам обороны Украины территории, заблокирована доставка гуманитарной помощи с украинской стороны.

Также оккупанты продолжают попытки легализовать свое пребывание в Херсоне. С этой целью на временно захваченной территории Херсонской области самопровозглашенной оккупационной властью объявлена ​​мобилизация лиц мужского пола. На 1 мая в занятой российской федерацией части Херсона спланировано проведение так называемого "референдума". А в период 2-10 мая – "перепись населения".

На Донецком и Таврическом направлениях враг пытался взять под полный контроль Мариуполь. Продолжал наносить авиационные удары и предпринимал попытки штурмовых действий в районе морского порта и завода "Азовсталь".

На Харьковском направлении тоже жарко. Идет частичное блокирование Харькова и разрушение артиллерией инфраструктуры города. На временно захваченной территории Харьковской области оккупационные войска запрещают перемещение местного населения в сторону подконтрольной Силам обороны Украины территории, заблокирована доставка гуманитарной помощи с украинской стороны.