  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Пентагон уточнил, какое оружие поступит Украине в рамках нового пакета военной помощи
В тренде

Пентагон уточнил, какое оружие поступит Украине в рамках нового пакета военной помощи

Общие новости
(1 голосов)

Очень актуально

Пентагон уточнил, какое оружие поступит Украине в рамках нового пакета военной помощи

фото из открытых источников

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 21-го апреля, стало известно, что США приняли новый пакет военной помощи Украине на сумму $800 млн. С этим заявлением выступил президент США Джо Байден.

Пентагон уточнил, какое именно оружие поступит в Украину. Так, пакет будет содержать:

  • 72 единиц 155-мм гаубицы;
  • 144 тыс. артснарядов;
  • 72 тактические транспортные средства для буксировки 155-мм гаубиц;
  • 121 БПЛА Phoenix Ghost;
  • оборудование и запчасти.

Отметим, что Phoenix Ghost – беспилотник, который ВВС США разработали "в ответ, в частности, на украинские требования". БПЛА Phoenix Ghost, разработанные AEVEX Aerospace, обеспечивают аналогичные возможности беспилотникам Switchblade, которые были частью предыдущего пакета военной помощи США Украины.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...