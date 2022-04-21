Пентагон уточнил, какое оружие поступит Украине в рамках нового пакета военной помощи
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фото из открытых источников
Сегодня, 21-го апреля, стало известно, что США приняли новый пакет военной помощи Украине на сумму $800 млн. С этим заявлением выступил президент США Джо Байден.
Пентагон уточнил, какое именно оружие поступит в Украину. Так, пакет будет содержать:
- 72 единиц 155-мм гаубицы;
- 144 тыс. артснарядов;
- 72 тактические транспортные средства для буксировки 155-мм гаубиц;
- 121 БПЛА Phoenix Ghost;
- оборудование и запчасти.
Отметим, что Phoenix Ghost – беспилотник, который ВВС США разработали "в ответ, в частности, на украинские требования". БПЛА Phoenix Ghost, разработанные AEVEX Aerospace, обеспечивают аналогичные возможности беспилотникам Switchblade, которые были частью предыдущего пакета военной помощи США Украины.
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Источник:За матеріалами УНІАН
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